Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın Beyşehir ilçesinde cuma namazı için stada alınmayan Konyalı dedeye seccade hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi
14.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın Beyşehir ilçesinde cuma namazı için stada alınmayan Konyalı dedeye seccade hediye etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, 29 Mayıs'ta Beyşehir ilçesinde cuma namazı kılmak için gittiği stadyum girişinden yaş kısıtlaması nedeniyle geri çevrilen 88 yaşındaki Osman Duymaz'ı evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi seccadeyi takdim etti.

Akış'a Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındırda eşlik etti.

Duymaz'la bir süre sohbet eden Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi seccadeyi sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Akış, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahsun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik hem de Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik, çok selamı var. Cumhurbaşkanlığından bir hediyemiz var, kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim, bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım." ifadelerini kullandı.

Duymaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği seccade, tespih ve porselen anı tabağı hediyesi nedeniyle teşekkür etti.

Kendisini kurtaran ekiplere para vermek isteyen kadın da unutulmadı

Akış, daha sonra, ilçede mahsur kaldığı evinin balkonundan kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine etli ekmek yemeleri ve çocuklarına çikolata almaları için para vermek isteyen 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ı da evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi seccade ve yazmayı da Kıvrak'a takdim eden Akış, "Biz seni görmeye, halini hatırını sormaya, hediyelerimizi vermeye geldik. Burada sana bir yazma var, bir de seccade var, sayın Cumhurbaşkanımızdan sana hediye. Dua et inşallah teyze." dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Erdoğan ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da hediyeler verdiği Ayşe Kıvrak, "Allah bin kere razı olsun. Hepinize dua ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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