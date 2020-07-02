Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bankadan para çeken şahsın 88 bin TL parasını kapkaç yolu ile çalan akraba oldukları belirlenen 6 kişilik çete, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış
02.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:48

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bankadan para çeken şahsın 88 bin TL parasını kapkaç yolu ile çalan akraba oldukları belirlenen 6 kişilik çete, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bastonla yürüyen bir şahıs, "Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Şubat 2020 günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bankadan para çekerek aracına binen bir kişi, kimliği belirsiz kişilerce kapkaça uğrayarak 88 bin TL'ni çaldırdı. Olayın ardından parayı çalan şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, ihbar sonrası polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonrasında Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kapkaç olayına karıştığı belirlenen V.P., G.B., Y.P., D.P., Ö.P. ve E.P. adlı 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 4 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 49 adet fişek ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde V.P.'nin 41 adet, E.P.'nin 41 adet, Ö.P.'nin 29 adet, D.P.'nin 15 adet, Y.P.'nin 10 adet ve G.B.'nin ise 8 adet çoğunluğu hırsızlık ile kapkaç olan suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.P.'nin ise 24 ayrı suç dosyasından da arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişilik kapkaç çetesi, Gebze Adliyesine sevk edildi. Sevk sırasında engelli olduğu için koluna giren polisin de yardımıyla bastonla yürüyen şüphelilerden biri, "Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu. Bu adamların olayları büyüktür" dedi.

Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Haber
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı Haber
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi Haber
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor Haber
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Serie A'da Juventus ve Lazio'nun şampiyonluk mücadelesi sürüyor
Serie A'da Juventus ve Lazio'nun şampiyonluk mücadelesi sürüyor
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Sanatçı Coşkun Sabah, 'Orası tam bir bataklık' diyerek Twitter hesabını kapattı
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Alper Ulusoy Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ak Parti Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 01:20:42. #1.15#
title