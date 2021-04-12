CİHANGİR'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
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CİHANGİR'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CİHANGİR'DEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ahmet YEŞİLMEN/ Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

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Ahmet YEŞİLMEN/ Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemleri biten şüpheli Berzan E.Ç.  Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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