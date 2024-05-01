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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Kişinin Üzerinden Esrar ve Sahte Para Çıktı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden kubar esrar, hassas terazi ve sahte para ele geçirildi. İlgili malzemelerle ilişkili olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden kubar esrar, hassas terazi ve sahte para çıktı. Ele geçirilen malzemelerle ilişkili olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile etkin mücadele devam ediyor. Bu çerçevede, Pazartesi günü Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde polis ekipleri, şüphelendikleri K.Ç.'yi (31) durdurarak üzerinde arama yaptı. Şüpheli şahsın üzerinden yapılan arama neticesinde 200 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 57 adet sahte 100 TL banknot çıktı. Ele geçirilen malzemelerle ilişkili olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili incelemebaşlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Karasu Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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