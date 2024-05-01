Sakarya'da kayıp Irak uyruklu kişinin cesedi fındık bahçesinde bulundu

Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cesedi, fındık bahçesinde gömülü halde bulundu.

Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) bulunması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Mohammed Azeez Mahdi M'nin aracı, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde yapılan çalışmada Mohammed Azeez Mahdi M'nin toprağa gömülü cesedine ulaştı.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.