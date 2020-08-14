Burdur'da 'Lavanta Deresi'ne yoğun ilgi BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan 'Lavanta Deresi', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan 'Lavanta Deresi', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bütünlük açısından 375 dekar alanıyla Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğini taşıyan Akçaköy'deki Lavanta Deresi, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Akçaköy'de Öztürk Sarıca'nın öncülüğünde, Hazine'den kiralanan 375 dekar araziye, 2015 yılının mart ayında lavanta dikimi yapıldı. Son dönemde mor rengiyle hayran bırakan lavanta bahçeleri bölge ekonomisine ciddi girdi sağlamanın yanında, çok sayıda ziyaretçinin de akınına uğruyor. Bölgede 'Lavanta Deresi' olarak bilinen alan, hem Kurban Bayramı'nda hem de sonrasında bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelenlerle doldu.

LAVANTA BAHÇELERİ GELİN VE DAMATLARIN DA TERCİHİSon yıllarda ön plana çıkan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nü ziyaret edenler, ardından Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi'ne gelerek, görsel şölenin tadını çıkarıyor. Vatandaşlar, lavanta bahçesine kurulan platformlarda ise bol bol fotoğraf çekiliyor. Lavanta bahçeleri gelin ve damatların da tercihleri arasında. Dış çekim için birçok ilden lavanta bahçelerine gelen gelin ve damatlar, burada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. 'LAVANTANIN GÖRSEL GÜZELLİĞİNDE ÇEKTİRİP GİDİYORLAR'Burdurlu fotoğrafçı Emrah Aksel, "Daha önce Burdur merkezde çekimlerimizi yaparken artık herkesin yeni bir mekan arayışına girdiği dönemde lavanta bahçelerinde yapılan çekimlerin beğenilmesiyle buraya gelmeye başladık. Sadece Burdur'dan değil, İstanbul'dan, Ankara'dan daha uzak yerlerden buraya çekim için gelenler var. Antalya'ya tatile gelenler buraya da uğrayıp, lavantanın görsel güzelliği içerisinde fotoğraf çektirip gidiyor" dedi.

Lavanta Deresi'ni gezen vatandaşlar da lavanta bahçelerini arkadaşlarından duyup geldiklerini, eşsiz manzaranın tadını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: DHA