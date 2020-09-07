Burdur'da iki köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da iki köy karantinaya alındı

BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Burdur'da iki köy karantinaya alındı
07.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:25

BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Burdur kerkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri, pozitif Covid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerin giriş yolu olan Ağlasun kavşağını trafiğe kapattı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Demet Şener Fatma Girik Birce Akalay
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Burdur'da iki köy karantinaya alındı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 22:26:22. #1.14#
title