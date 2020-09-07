Burdur'da iki köy karantinaya alındı BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı. Burdur kerkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri, pozitif Covid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerin giriş yolu olan Ağlasun kavşağını trafiğe kapattı.

Kaynak: DHA