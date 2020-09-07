Burdur'da iki köy karantinaya alındı
BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.
07.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:25
BURDUR merkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.
Burdur kerkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri, pozitif Covid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerin giriş yolu olan Ağlasun kavşağını trafiğe kapattı.
Kaynak: DHA