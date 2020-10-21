Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 12,85 3,13 590,86 Acıpayam Selüloz 17,95 -1,54 184,26 Adel Kalemcilik 22,72 1,52 44,71 Adese Alışveriş Ticaret 3,06 -1,29 114,24 Afyon Çimento 4,73 -2,27 107,61 Ak Enerji 2,48 0,40 127,52 Akbank 5,40 0,19 -33,42 Akçansa 14,35 -0,83 48,02 Akdeniz Yatırım Hold. 7,85 -9,98 272,04 Akfen GMYO 4,75 9,95 17,28 Akın Tekstil 20,58 -1,81 49,24 Akiş GMYO 4,59 9,81 46,53 Akmerkez GMYO 74,70 -3,61 233,41 Aksa 8,40 2,94 19,94 Aksa Enerji 6,82 1,79 79,47 Aksigorta 8,28 -0,24 52,83 Aksu Enerji 12,63 1,36 -15,06 Alarko Carrıer 137,60 -1,64 130,39 Alarko GMYO 18,58 -2,98 26,41 Alarko Holding 6,14 -1,13 3,19 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.097,00 0,00 Albaraka Türk 1,73 -1,14 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 30,72 -1,54 155,15 Alkim Kağıt 13,85 1,76 155,55 Alkim Kimya 15,08 1,21 143,15 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,17 9,69 673,17 Altınyunus Çeşme 52,95 0,00 430,03 Anadolu Efes 22,60 -2,67 6,21 Anadolu Grubu Holding 20,46 -0,58 16,32 Anadolu Hayat Emek. 8,57 0,82 40,84 Anadolu Isuzu 17,80 4,71 46,26 Anadolu Sigorta 7,10 0,28 70,94 Anel Elektrik 3,72 -2,11 111,02 Arçelik 28,12 1,52 34,93 ARD Bilişim Teknolojileri 38,60 -2,28 Arena Bilgisayar 36,00 -2,17 394,17 Armada Bilgisayar 55,50 -2,55 238,62 Arsan Tekstil 6,30 0,16 75,98 Artı Yatırım Holding 9,66 -9,97 1092,59 Aselsan 18,07 -0,61 73,57 Ata GMYO 4,13 -0,72 -8,83 Atakule GMYO 2,74 -2,84 42,71 Atlantis Yatırım Holding 7,68 9,87 668,00 Atlas Yat. Ort. 2,01 -4,29 107,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,58 1,53 8,76 Avrasya GMYO 3,58 -6,53 137,09 Avrasya Petrol ve Tur. 3,35 -4,56 84,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,10 0,01 12,77 Avrupa Yatırım Holding 5,58 9,84 262,34 Ayen Enerji 6,19 -0,80 78,39 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,61 9,95 384,47 Aygaz 12,53 0,24 3,16 Bagfaş 18,65 -2,51 10,88 Bak Ambalaj 17,76 -0,11 143,80 Balatacılar Balatacılık 7,65 -9,89 516,94 Bantaş Ambalaj 6,45 9,88 155,95 Banvit 24,90 -0,40 34,09 Baştaş Başkent Çimento 8,36 10,00 222,78 Batı Çimento 4,31 -0,69 30,21 Batısöke Çimento 2,68 -2,90 104,58 Bayrak Taban Sanayi 8,74 -2,35 Bera Holding 10,29 -2,00 167,27 Berkosan Yalıtım 6,57 -1,20 139,78 Beşiktaş Futbol Yat. 3,27 -0,91 33,47 Beyaz Filo 11,00 10,00 251,46 Bilici Yatırım 5,89 0,00 105,48 Bim Mağazalar 70,15 1,23 51,81 Birko Mensucat 1,71 -10,00 451,61 Birlik Mensucat 2,65 0,38 132,46 Bizim Mağazaları 16,45 -1,73 48,56 Bomonti Elektrik 12,00 2,56 837,50 Borusan Mannesmann 15,95 -0,56 39,30 Borusan Yat. Paz. 171,40 -1,95 186,08 Bosch Fren Sistemleri 875,50 0,40 204,23 Bossa 13,66 -0,94 69,48 Brisa 14,35 -1,24 53,00 Burçelik 21,62 0,37 272,12 Burçelik Vana 56,65 -0,18 483,42 Bursa Çimento 6,98 -1,83 74,35 Carrefoursa 23,38 -4,80 396,39 Casa Emtia Petrol 29,98 0,00 219,28 Ceo Event Medya 7,98 -9,93 117,90 Coca Cola İçecek 52,85 1,05 39,60 Cosmos Yat. Holding 7,45 -7,45 265,20 Credıtwest Faktorıng 5,82 2,28 102,08 Çelebi 76,90 -1,98 -22,60 Çelik Halat 16,70 7,05 156,92 Çemaş Döküm 2,38 -3,64 89,87 Çemtaş 14,51 -0,96 78,50 Çimbeton 141,00 1,22 241,74 Çimentaş 34,00 0,41 126,67 Çimsa 13,98 -1,06 53,96 Çuhadaroğlu Metal 7,08 -3,54 121,94 Dagi Giyim 14,09 6,74 463,60 Dagi Yatırım Holding 23,56 9,99 942,48 Dardanel 28,60 -1,52 654,62 Datagate Bilgisayar 15,60 -2,62 99,74 Demısaş Döküm 6,62 -3,64 90,23 Denge Holding 5,25 7,36 283,21 Deniz GMYO 3,68 -4,42 74,89 Derimod 10,69 -0,74 49,72 Derlüks Deri 8,60 0,12 112,57 Desa Deri 7,62 4,10 67,84 Despec Bilgisayar 13,00 0,00 206,60 Deva Holding 21,54 -3,84 141,27 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,05 -4,06 Diriteks Diriliş Tekstil 2,52 4,56 223,08 Ditaş Doğan 32,56 -0,25 242,19 DO-CO 336,20 -0,86 -40,39 Doğan Burda 21,00 -4,55 245,96 Doğan Holding 2,46 0,00 37,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,17 2,26 92,12 Doğusan 4,05 -6,03 94,71 Doğuş GMYO 9,91 -2,46 118,76 Doğuş Otomotiv 18,53 -3,24 94,64 Döktaş Dökümcülük 34,94 -7,57 10,41 Duran Doğan Basım 22,46 -0,35 59,97 Dyo Boya 12,40 3,68 153,06 Eczacıbaşı İlaç 6,95 -2,25 90,38 Eczacıbaşı Yatırım 19,27 -1,58 100,05 Edip Gayrimenkul 3,43 -0,58 146,76 Ege Endüstri 984,40 3,01 74,98 Ege Gübre 124,70 -2,27 152,96 Ege Profil 21,30 -2,56 77,94 Ege Seramik 7,03 -1,40 91,11 Egeli & Co Tarım Girişim 1,95 3,17 509,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,27 -5,02 482,05 Egeli&Co Yatırım Holding 1,51 2,72 655,00 Egeplast 18,82 -8,37 50,56 Ekiz Kimya 9,29 -2,21 1422,95 Emek Elektrik 3,83 -0,78 140,88 Eminiş Ambalaj 27,42 -9,98 1703,95 Emlak Konut GMYO 1,93 1,05 33,32 Enerjisa Enerji 9,50 0,96 41,03 Enka İnşaat 7,15 -1,79 28,09 Erbosan 29,30 -0,27 17,29 Ereğli Demir Çelik 9,89 1,64 12,28 Ersu Gıda 5,49 -0,90 165,22 Escort Teknoloji 6,56 -1,35 371,94 Esenboğa Elektrik 19,99 9,96 Etiler Gıda 3,79 -0,26 224,60 Euro Kapital Yat. Ort. 3,43 -9,97 113,87 Euro Trend Yat. Ort. 6,05 -9,97 406,78 Euro Yat. Ort. 4,98 9,93 342,37 Euro Yatırım Holding 2,93 -0,68 95,33 Fade Gıda 6,44 -0,77 Fenerbahçe Futbol 36,40 -0,33 151,55 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,60 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,54 9,91 64,99 F-M İzmit Piston 128,80 1,98 171,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,76 -0,62 65,93 Ford Otosan 96,30 4,00 45,66 Formet Çelik Kapı 7,76 -3,00 158,67 Frigo Pak Gıda 21,94 -6,32 213,19 Galatasaray Sportif 3,84 -1,29 89,16 Garanti Bankası 7,53 0,80 -32,41 Garanti Faktoring 11,24 -0,53 190,44 Garanti Yat. Ort. 4,14 9,81 315,33 Gedik Y. Men. Değ. 9,80 -2,10 211,61 Gediz Ambalaj 18,36 -2,44 171,60 Gentaş 3,90 5,69 89,14 Gersan Elektrik 7,01 -0,28 119,75 Global Men. Değ. 5,02 -4,38 167,02 Global Yat. Holding 6,67 -2,34 36,96 Good-Year 6,25 1,79 54,32 Göltaş Çimento 25,78 -2,27 44,91 Gözde Girişim 6,74 0,75 31,13 GSD Denizcilik 4,98 0,00 94,53 GSD Holding 2,53 3,27 69,80 Gübre Fabrik. 35,32 1,73 290,71 Güler Yat. Holding 13,71 -2,35 575,37 Halk GMYO 2,64 -1,86 126,68 Hatay Tekstil 14,11 -4,01 109,53 Hedef Girişim 6,05 1,85 153,53 Hektaş 13,80 0,95 72,07 HUB Girişim 17,72 -0,84 88,74 Hürriyet Gzt. 2,62 2,75 129,82 ICBC Turkey Bank 7,22 2,12 37,00 İdealist Danışmanlık 12,40 -2,97 273,49 İdealist GMYO 7,14 -1,65 133,33 İhlas Ev Aletleri 2,16 -1,82 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,39 -1,42 35,04 İhlas Gazetecilik 5,50 9,56 21,15 İhlas Holding 1,27 -3,79 39,56 İhlas Yayın Holding 1,39 -3,47 66,74 İndeks Bilgisayar 17,29 -1,09 84,33 Info Yatırım 14,18 -7,92 191,61 İntema 19,62 -1,16 111,88 Inveo Yatırım Holding 29,74 -0,93 286,74 İpek Doğal Enerji 12,29 0,16 59,20 İskenderun Demir Çelik 8,00 2,70 2,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara