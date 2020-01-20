Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
20.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,36
|11,85
|26,88
|Acıpayam Selüloz
|7,21
|8,26
|13,19
|Adana Çimento (A)
|9,36
|0,65
|-3,60
|Adana Çimento (B)
|6,82
|0,00
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|2,14
|0,47
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|15,72
|-0,06
|0,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|1,55
|2,08
|Afyon Çimento
|6,78
|0,74
|7,96
|Ak Enerji
|1,16
|2,65
|6,42
|Akbank
|8,90
|0,91
|9,74
|Akçansa
|10,03
|1,52
|-0,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,13
|1,43
|0,95
|Akfen GMYO
|4,17
|0,00
|2,96
|Akın Tekstil
|14,66
|0,83
|6,31
|Akiş GMYO
|4,13
|1,47
|2,23
|Akmerkez GMYO
|25,94
|-1,89
|9,54
|Aksa
|13,94
|1,68
|1,75
|Aksa Enerji
|4,03
|0,75
|6,05
|Aksigorta
|6,77
|-1,31
|11,17
|Aksu Enerji
|13,99
|1,16
|-5,92
|Alarko Carrıer
|69,00
|6,73
|15,00
|Alarko GMYO
|90,45
|0,56
|-1,47
|Alarko Holding
|6,00
|1,18
|0,84
|Albaraka Türk
|1,74
|1,75
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,50
|12,03
|12,13
|Alkim Kağıt
|6,55
|0,77
|17,38
|Alkim Kimya
|43,40
|0,18
|13,26
|Altınyağ
|0,55
|-9,84
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,52
|-1,35
|-4,70
|Anadolu Cam
|4,67
|0,21
|7,11
|Anadolu Efes
|25,66
|0,31
|11,18
|Anadolu Grubu Holding
|20,60
|2,49
|17,11
|Anadolu Hayat Emek.
|7,15
|0,42
|4,53
|Anadolu Isuzu
|12,33
|1,48
|1,31
|Anadolu Sigorta
|4,77
|0,63
|8,41
|Anel Elektrik
|3,27
|1,55
|1,87
|Arçelik
|22,10
|0,36
|6,05
|Arena Bilgisayar
|9,79
|-0,61
|30,01
|Armada Bilgisayar
|16,90
|0,60
|3,11
|Arsan Tekstil
|4,01
|3,89
|12,01
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|-2,00
|20,99
|Aselsan
|23,10
|0,79
|10,32
|Aslan Çimento
|37,74
|-0,16
|-5,56
|Ata GMYO
|4,12
|-0,48
|-9,05
|Atakule GMYO
|2,00
|1,01
|4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,10
|4,76
|10,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|3,36
|6,94
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,13
|1,29
|1,36
|Avrasya GMYO
|1,62
|3,85
|7,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|2,13
|5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,80
|0,01
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|1,83
|8,44
|Ayen Enerji
|4,12
|-0,24
|18,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,46
|2,07
|12,33
|Aygaz
|14,13
|0,93
|10,05
|Bagfaş
|19,57
|-0,81
|16,35
|Bak Ambalaj
|7,22
|0,28
|-1,77
|Balatacılar Balatacılık
|2,68
|-9,76
|116,13
|Bantaş Ambalaj
|3,49
|-8,64
|38,49
|Banvit
|17,99
|-0,28
|-3,12
|Baştaş Başkent Çimento
|2,75
|0,73
|6,18
|Batı Çimento
|3,68
|1,10
|11,18
|Batısöke Çimento
|1,44
|2,86
|9,92
|Bera Holding
|3,93
|2,34
|2,08
|Berkosan Yalıtım
|3,11
|1,63
|13,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|-2,33
|2,45
|Beyaz Filo
|3,11
|-0,32
|-1,58
|Bilici Yatırım
|5,85
|3,17
|33,87
|Bim Mağazalar
|49,34
|-0,40
|5,74
|Birko Mensucat
|0,34
|-2,86
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,35
|4,65
|18,42
|Bizim Mağazaları
|12,00
|0,33
|7,43
|Bolu Çimento
|4,48
|1,59
|-4,68
|Bomonti Elektrik
|1,58
|-7,60
|23,44
|Borusan Mannesmann
|12,78
|0,24
|11,62
|Borusan Yat. Paz.
|74,65
|-0,13
|20,70
|Bosch Fren Sistemleri
|313,00
|-1,42
|7,97
|Bossa
|8,18
|0,49
|1,49
|Brisa
|8,97
|-0,99
|-5,68
|Burçelik
|6,17
|-1,12
|6,20
|Burçelik Vana
|17,50
|-1,69
|80,23
|Bursa Çimento
|6,36
|0,16
|2,09
|Carrefoursa
|5,80
|2,29
|23,14
|Ceo Event Medya
|8,48
|-0,35
|2,91
|Coca Cola İçecek
|43,70
|-0,82
|12,92
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|1,99
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|0,00
|-14,58
|Çelebi
|104,30
|-1,04
|2,15
|Çelik Halat
|8,10
|1,25
|24,62
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,32
|1,32
|Çemtaş
|8,23
|0,86
|-0,60
|Çimbeton
|46,64
|-1,14
|13,04
|Çimentaş
|14,90
|-0,53
|-0,67
|Çimsa
|9,65
|1,79
|6,28
|Çuhadaroğlu Metal
|3,36
|1,82
|5,33
|Dagi Giyim
|2,82
|-6,93
|12,80
|Dagi Yatırım Holding
|4,67
|-14,94
|106,64
|Dardanel
|4,95
|8,79
|30,61
|Datagate Bilgisayar
|9,33
|3,90
|19,46
|Demısaş Döküm
|3,58
|1,99
|2,87
|Denge Holding
|1,45
|-1,36
|5,84
|Deniz GMYO
|5,65
|4,24
|11,88
|Denizli Cam
|9,23
|-1,70
|10,67
|Derimod
|9,01
|-1,85
|26,19
|Derlüks Deri
|4,06
|-0,73
|-0,49
|Desa Deri
|4,58
|5,77
|0,88
|Despec Bilgisayar
|4,80
|2,13
|13,21
|Deva Holding
|9,44
|2,61
|5,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|1,28
|1,28
|Ditaş Doğan
|9,90
|1,96
|3,56
|DO-CO
|603,10
|5,75
|6,93
|Doğan Burda
|6,40
|2,56
|5,44
|Doğan Holding
|1,97
|1,03
|7,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,86
|5,08
|12,73
|Doğusan
|2,39
|0,42
|14,90
|Doğuş GMYO
|4,87
|2,96
|7,51
|Doğuş Otomotiv
|11,15
|2,95
|17,12
|Döktaş Dökümcülük
|53,10
|-3,45
|-1,58
|Duran Doğan Basım
|19,47
|-0,15
|38,68
|Dyo Boya
|5,35
|1,71
|9,18
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|0,76
|7,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,74
|-0,28
|6,23
|Edip Gayrimenkul
|1,55
|-1,90
|11,51
|Ege Endüstri
|598,70
|0,12
|3,14
|Ege Gübre
|55,00
|1,95
|10,44
|Ege Profil
|12,56
|0,64
|4,93
|Ege Seramik
|3,95
|2,60
|6,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|-2,78
|9,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,50
|4,17
|28,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|-2,78
|75,00
|Egeplast
|16,92
|9,94
|35,36
|Ekiz Kimya
|1,18
|9,26
|93,44
|Emek Elektrik
|1,84
|5,14
|15,72
|Eminiş Ambalaj
|1,80
|-2,17
|18,42
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|2,44
|15,07
|Enerjisa Enerji
|7,73
|0,13
|4,60
|Enka İnşaat
|6,61
|1,38
|2,96
|Erbosan
|25,50
|-0,23
|2,08
|Ereğli Demir Çelik
|9,79
|3,05
|8,30
|Ersu Gıda
|2,46
|7,89
|18,84
|Escort Teknoloji
|1,70
|-0,58
|22,30
|Etiler Gıda
|2,51
|-1,57
|2,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|2,20
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,36
|0,00
|8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|7,63
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,79
|-0,63
|9,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,48
|1,36
|-1,97
|F-M İzmit Piston
|56,45
|-0,96
|13,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,41
|1,18
|22,37
|Ford Otosan
|76,95
|1,25
|8,61
|Formet Çelik Kapı
|3,07
|2,33
|2,33
|Frigo Pak Gıda
|11,90
|3,48
|-8,18
|Galatasaray Sportif
|2,23
|0,00
|9,85
|Garanti Bankası
|12,23
|0,25
|9,78
|Garanti Faktoring
|5,88
|20,00
|51,94
|Garanti Yat. Ort.
|1,18
|8,26
|9,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,34
|14,88
|66,79
|Gedik Yatırım Holding
|17,40
|9,71
|126,27
|Gediz Ambalaj
|8,43
|1,32
|24,70
|Gentaş
|2,45
|2,08
|11,87
|Gersan Elektrik
|3,41
|0,00
|6,90
|Global Men. Değ.
|2,17
|-2,25
|15,43
|Global Yat. Holding
|4,75
|0,21
|-2,46
|Good-Year
|4,26
|0,00
|5,19
|Göltaş Çimento
|18,41
|1,43
|3,49
|Gözde Girişim
|5,14
|-0,58
|0,00
|GSD Denizcilik
|3,37
|0,30
|31,64
|GSD Holding
|1,92
|4,92
|28,86
|Gübre Fabrik.
|8,59
|1,30
|-4,98
|Güler Yat. Holding
|2,04
|2,00
|0,49
|Güneş Sigorta
|2,48
|2,06
|13,76
|Halk GMYO
|1,47
|-0,68
|20,49
|Halk Sigorta
|2,08
|-2,35
|5,05
|Hatay Tekstil
|7,25
|-3,33
|5,53
|Hedef Girişim
|2,89
|8,24
|10,73
|Hektaş
|9,82
|-1,01
|22,44
|HUB Girişim
|29,74
|17,18
|114,27
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|-1,61
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|1,15
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,94
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,33
|3,42
|8,82
|İhlas Ev Aletleri
|2,89
|1,40
|-7,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|5,26
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|4,70
|-1,05
|-30,98
|İhlas Holding
|0,86
|1,18
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|1,08
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|12,38
|5,27
|27,63
|Info Yatırım
|6,30
|6,78
|-29,21
|İntema
|10,08
|-1,27
|8,86
|İpek Doğal Enerji
|8,90
|1,60
|15,28
|İskenderun Demir Çelik
|8,20
|3,80
|2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA