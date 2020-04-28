Böbrek büyümesi rahatsızlığı olan kişi fenalaşınca ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi
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Böbrek büyümesi rahatsızlığı olan kişi fenalaşınca ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Böbrek büyümesi rahatsızlığı olan kişi fenalaşınca ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi
28.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:56

Kayseri'nin Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sarız Devlet Hastanesinde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş'un fenalaşması üzerine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki için ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Sarız'dan ambulansla komşu ilçe Pınarbaşı'na götürülen Karakuş, burada ambulans helikoptere alınarak Kayseri'ye getirildi.

Karakuş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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