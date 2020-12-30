BM Yemen Özel Temsilcisi Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı
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BM Yemen Özel Temsilcisi Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı

30.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:22
BM Yemen Özel Temsilcisi Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Griffiths, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nda yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunan Griffiths, "Yapılan bu şiddet, kabul edilemez. Yaşananlar, Yemen'in acilen barış yoluna girmesi gerektiğini acı bir şekilde hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Griffiths, kabinenin, onu bekleyen zor durumlarla mücadelede kararlı ve sert olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ise yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Husiler ise yaptığı açıklamada, olayla ilgileri olmadığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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