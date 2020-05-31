Bitlis'te, 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis'te, 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bitlis'te, 3 terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:59

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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