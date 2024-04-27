Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü, Kentin Tanıtımına Katkı Sunuyor

Bitlis'te bu yıl kurulan Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirdikleri uçuşlar sırasında çektikleri görüntülerle kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu yıl Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü'nü kurdu.

Kentteki farklı meslek gruplarından oluşan kulüp üyeleri, belirledikleri alanlarda uçuşlar gerçekleştirerek kentin semalarını renklendirmeye başladı.

Yüksek rakımlı dağlarla çevrili olan il merkezi ve ilçelerde hava koşulları ve rüzgarın elverişli olduğu bölgelerde uçuş yapan adrenalin tutkunları, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu alanda meraklı olan sporcuların ilgisini Bitlis'e çekmeye çalışıyor.

Son olarak Nemrut Dağı eteğindeki Yumurtatepe köyü mevkisinden havalanarak Süphan ve Nemrut dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçmanın keyfini yaşayan yamaç paraşütçüleri, düzenleyecekleri etkinliklerle bu sporu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Gençleri bu sporla tanıştırmak istiyoruz"

Kurduğu kulübe başkanlık yapan Prof. Dr. Ulutaş, AA muhabirine, bu yıl kurdukları kulübün 8'i sertifikalı pilot olmak üzere 22 üyesinin bulunduğunu söyledi.

Bitlis'in güzelliklerini dünya kamuoyuna tanıtmak istediklerini belirten Ulutaş, bu nedenle yamaç paraşütünü alternatif bir turizm unsuru olarak kullanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin bir açık hava müzesi gibi olduğunu vurgulayan Ulutaş, şöyle konuştu:

"Bitlis, dört tarafı dağlarla çevrili bir bölge olduğu için bu sporun gelişimine son derece elverişli bir konjonktüre sahip. Buna rağmen şehrimizde bu sporun yapılmaması bizi üzmektedir. Böyle bir avantaja sahip başka bir şehir yok. Biz de bu amaçla yola çıktık. Bu sporu şehrimizde geliştirmek istiyoruz. Gençleri kahvehane köşelerinden, lokallerden, okey salonlarından uzaklaştırıp, terörün kucağından kurtarıp, bu sporla tanıştırmak istiyoruz."

"Pilot sayımızı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Gençlere eğitim vermek için malzemeye ihtiyaç duyduklarını anlatan Ulutaş, Bitlis Valiliği ile yerel yetkililerden gençlere eğitim amaçlı yamaç paraşütü takımları almalarını talep ettiklerini dile getirdi.

Güroymak, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'daki tepelerden de uçuşlar gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Bitlis Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay ile görüştük. Haziran ve ağustos aylarında Bitlis'te büyük bir festival gerçekleştirmek istiyoruz. Burası hem hedef hem de mesafe yarışmaları için çok uygun. Pilot sayımız 30 olduğunda burada Türkiye çapında festivaller, yarışmalar yapılacaktır. Yüzlerce sporcuyu Bitlis'te ağırlamak ve ilimizin gastronomisiyle, güzel doğasıyla, Hizan ve Ahlat ilçeleriyle tanıştırmak istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan kulübün 22, kurucusu olduğu BEÜ Havacılık Kulübü'nün ise 160 üyesinin bulunduğunu söyleyen Ulutaş, "Yılda ortalama 20 kişiyle yamaç paraşütünü geliştirmek istiyoruz. 4-5 yılda pilot sayımızı 100 çıkarmayı hedeflemekteyiz. Gençlerin bu sporla tanışması çok hızlı olacaktır. Bitlis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yamaç paraşütü merkezi konumuna yükselebilir. Yamaç paraşütü kent için önemli bir turizm potansiyeli oluşturacak. Bugün binlerce kişi sadece yamaç paraşütü izlemek ve paraşütle bir defa uçmak için Fethiye'ye gidiyor. Bitlis'te de bunu yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bitlis'te bu sporu geliştirmeye çalışacağız"

Davet üzerine Bitlis'e gelen yamaç paraşütü antrenörü ve Tunceli Sportif Havacılık Kulübü Üyesi Berkay Özel ise Bitlis'in manzarasına hayran kaldığını dile getirerek, "Yamaç paraşütü sporuna hem uygunluğu ve insanların sıcakkanlılığı açısından Bitlis mükemmel bir yer. Burada bu sporu geliştirmeye çalışacağız. Burada yarışmalar düzenlenecek ve milli takımımıza sporcular yetişecektir." dedi.

Yamaç paraşütü pilotlarından Muhammet Hanifi Karakaya da güzel havada güzel manzaraya karşı uçuş yaptıklarını kaydederek, "Yamaç paraşütü bölgede çok icra edilmeyen bir spor ancak biz pilot arkadaşlarla ve destek verenlerle bu sporu bölgede icra etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.