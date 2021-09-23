Beşiktaşlılar çok kızacak! Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü gönderme
Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutladı. Ancak Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" deyip, mekandakileri dansa davet etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajansspor'un haberine göre; Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalılar'ı kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.
ŞARKIYI KESTİ
Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.
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