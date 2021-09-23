Beşiktaşlılar çok kızacak! Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü gönderme

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajansspor'un haberine göre; Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalılar'ı kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.

ŞARKIYI KESTİ

Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

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