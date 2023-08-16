Serdar Ortaç Marmaris'te konser verdi

Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Serdar Ortaç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevenleriyle buluşarak konser verdi.

Konserde sık sık Marmaris sevgisini dile getiren Serdar Ortaç, iki saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kendisini dinlemeye gelenlerle de sohbet eden sanatçı, "Muhtemelen son turnem, istediğiniz her şarkıyı söylemeye çalışacağım" diyerek şarkılarını seslendirdi.

Yüzlerce kişinin izlemeye geldiği Serdar Ortaç, yaklaşık 2 saat süren konserinin sonunda ayakta alkışlanarak sahneden uğurlandı. - MUĞLA