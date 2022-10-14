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Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi

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Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ortaç, bekar hayranlarına seslenerek, "Evlenmeyin, evlenince her şey çok değişiyor. Evlilik akıl hastası işi" dedi.

Serdar Ortaç, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Ünlü popçu, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. 5 yıl evli kaldığı eşi Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Ortaç, dinleyicileri arasındaki evli çiftlere "Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum" diye takıldı.

"EVLENMEYİN"

Sahneden bekarları uyaran Ortaç, "Evlenmeyin, evlenince her şey çok değişiyor. Evlilik akıl hastası işi" dedi.

Kaynak: SonDakika.com / Magazin

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