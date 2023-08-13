Serdar Ortaç'ın eski eşi hakaret davası açıyor

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre, Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken Serdar Ortaç eski karısını da ağır sözler söyleyen sanatçıya kötü haber. Ortaç'ın sözleri yüzünden eski eşi hakaret davası açacağı iddia edildi. Evlilik hazırlığında olan Chloe Loughnan, Ortaç'ın hakkında söylediği sözlerini mahkemeye taşıyor. Loughnan, şarkıcının kendisi hakkında söylediği sözler için avukatlarına talimat verdiği gerekenin yapılmasını istediği belirtildi.

NE OLMUŞTU

Şarkıcı katıldığı canlı yayında şunları söylemişti:

"İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; teşekkür ederim..." diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini almıştı.

Serdar Ortaç konuşmasının devamında " Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz.

Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan..." demişti.

SİNAN AKÇIL UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın sosyal medya yayınlarına tepki gösteren Sinan Akçıl, " Serdar'a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum" açıklamasını yapmıştı.