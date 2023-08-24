Serdar Ortaç Müziği Bırakıyor ve Köye Yerleşiyor

53 yaşındaki Serdar Ortaç, takipçileriyle yaptığı canlı yayında müziği bırakacağını ve köye yerleşip namaza başlayacağını açıkladı. Ayrıca, 2024'te emekli olacağını da belirtti.

53 yaşındaki Serdar Ortaç, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında ise müziği bırakacağını ve köye yerleşip namaza başlayacağını açıkladı:

Namaza başlayacağım ama zamanı değil. 60'larda başlayacağım. Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı?

Sevap mı yapıyorum günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder.

"Köye yerleşeceğim, bu veda turnem. 60 ili gezeceğim, bitirip emekli olacağım. Kesin karar verdim, 2024'te yokum, bırakıyorum. Olgunluğumun doruğundayım, eski züppe hallerime mi döneyim?"