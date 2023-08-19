Zeynep Bastık, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda hayranlarıyla buluştu

Zeynep Bastık, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta konser verdi. Seyirciler, sanatçının şarkılarına eşlik etti. Bastık, kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç'ın şarkılarını da seslendirdi.

Zeynep Bastık, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta hayranlarıyla buluştu.

Konser alanını dolduran seyirciler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

"Ara" şarkısıyla konserine başlayan Zeynep Bastık, aralarında "Marlon Brando", "Bi'Tek Ben Anlarım", "Uslanmıyor Bu" ve "Felaket"in de olduğu şarkılarını seslendirdi.

Kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç'ın efsaneleşen şarkılarını da söyleyen Bastık, sık sık hayranları ile sohbet etti.