Serdar Ortaç ve İbrahim Tatlıses Kıbrıs'ta Yılbaşı Konseri Verdi

Serdar Ortaç ve İbrahim Tatlıses, Kıbrıs'ta aynı otelde sahne alarak hayranlarıyla yeni yıla girdi.

Müziksevrlere doyasıyla bir yılbaşı eğlencesi yaşatan ikili, sahne performanslarıyla Kıbrıs'ı adeta yaktı geçti.

"2024 ÇOK GÜZEL OLACAK"

'Karabiberim', 'Beni Unut', 'Sana Değmez', 'Gamzelim' gibi hit parçalarını art arda seslendiren Serdar Ortaç, "Yıllar sonra İmparator ile yeni yıla girmenin onuru ve mutluluğu içindeyim. 2024 çok güzel bir sene olacak. Herkese mutlu yıllar dilerim" dedi.

SAĞLIK VE MUTLULUK DİLEDİ

13 yıl aranın ardından Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses ise "2024'e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan çok mutluyum. Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

Dev orkestrasıyla kulakların pasını silen usta sanatçı; 'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim', 'Adana'ya Gidek Mi', 'Mavi Mavi' performanslarıyla alkış aldı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde düetleriyle yılbaşı eğlencesini renklendirdi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

1 Ocak doğumlu olan İbrahim Tatlıses, 72'nci yaşını Kıbrıs'ta sahne sonrası ekibiyle birlikte kutladı. Ekip arkadaşlarının anlamlı sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan İmparator, gözyaşlarına hakim olamadı.