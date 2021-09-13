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Bekdik Mahallesi Semt Pazarı Zemin ve Çevre Düzenlemesi İçin Çalışmalar Başladı

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Bekdik Mahallesi Semt Pazarı Zemin ve Çevre Düzenlemesi İçin Çalışmalar Başladı

Bekdik Mahallesi Semt Pazarı Zemin ve Çevre Düzenlemesi İçin Çalışmalar Başladı Nevşehir Belediyesi tarafından Bekdik Mahallesi'nde bulunan semt pazarı alanının zemin ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Bekdik Mahallesi Semt Pazarı Zemin ve Çevre Düzenlemesi İçin Çalışmalar Başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Bekdik Mahallesi'nde bulunan semt pazarı alanının zemin ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, simit ve meyve suyu ikramında bulunduğu işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Bekdik Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi karşısında bulunan semt pazarının zemin ve çevre düzenlemesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri haftanın ilk günü çalışmalarına başladı.

Sabah saat 06. 00'dan itibaren pazar alanı içerisinde parke taş döşemek için çalışmalara başlayan belediye ekiplerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, işçilere simit ve meyve suyu ikramında bulundu.

İşçilerle birlikte kahvaltı yapan Başkan Savran, çalışmalara ilişkin Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan'dan bilgi aldı.

Semt pazarı düzenleme çalışmaları için Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallesi sakinlerine söz verdiklerini hatırlatan Başkan Savran, belirledikleri çalışma takvimi doğrultusunda vatandaşlara verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini kaydetti.

"Bizden beklenilen hizmeti sunmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diyen Savran, semt pazarı zemin ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin nezih bir ortamda pazar alış verişlerini yapmalarına olanak sağlayacaklarını belirtti.

Savran, "Cuma günü Millet Kıraathanesi bahçesinde gerçekleştirdiğimiz gençlik buluşması sırasında vatandaşlarımız semt pazarı alanının düzenlenmesini istemişti ve bizde kendilerine bu konuda söz vermiştik. Haftanın ilk günü bunun için çalışmalara başladık. İnşaallah hem pazar alanını hem de çevresini kısa sürede düzenleyerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Nevşehir'in kuru laflara, çekişmeye değil hizmete ihtiyacı var. Nevşehir'i seviyoruz ve her şeyin en güzeline layık olan Nevşehirliler için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber: Bekdik Mahallesi Semt Pazarı Zemin ve Çevre Düzenlemesi İçin Çalışmalar Başladı - Haberler
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