Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, hayata tutunamadı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yılbaşında kaldırımda yürürken başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar (17) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yılbaşında kaldırımda yürürken başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar (17) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 31 Arılık 2020 perşembe günü, Erbaa ilçe merkezi Hükümet Caddesi'nde yaşandı. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 7 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIOlayın ardından polisin yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak 4 mahallede yapılan araştırmalar sonucunda merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen araçtan yola çıkan ekipler şüpheli Ömer Kaya'ya (29) ulaşıldı. Ekipler bölgede yaptığı aramada boş mermi kovanı tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından Kaya'nın, Hanife Büşra Konyar'ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Ömer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ