Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri kesme kararı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Netanyahu hükümetinin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ortaya çıktı. İsrail'in bu konuda çeşitli adımlar atmayı düşündüğü aktarılırken, bu adımlar arasında Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması ve etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım edilmesi gibi maddelerin bulunduğu öğrenildi.

Türkiye, İsrail ile ticari ilişkiyi keserken, İsrail'in de bu konudaki yol haritası ve Ankara'ya nasıl yanıt vereceğine dair iddialar ortaya atıldı. Yıllık 7 milyar dolarlık ticaretin ateşkes sağlanmadan devam etmeyeceği belirtilirken İsrail medyasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yol haritası ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ADIMLAR GELİYOR

İsrail medyası, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Dışişleri Bakanlığı ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte İsrail'in Ekonomi Bakanlığı ve vergi dairesinden yetkililerin Türkiye'ye karşı ortak bazı adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığını yazdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ticareti durdurma yönündeki tek taraflı kararına keskin bir yanıt olarak, bakanlıklar arası işbirliğiyle bir dizi önemli ve işlevsel kararın teşvik edilmesine karar verildi" denildi.

Bu kararlar ise şu şekilde sıralandı:

  1. Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi. (Türkiye, Filistin'in ithalatının yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirerek en büyük ithalatçı ülke konumunda).
  2. Ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların incelenmesi için uluslararası ekonomik forumlara başvurulması.
  3. Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde, İsrail ekonomisine yakın zaman diliminde çeşitli alanlarda ve ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler bankası kurulması.
  4. Etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım.

YASAKTAN ETKİLENEN SEKTÖRLERE YARDIM

Öte yandan Katz'ın İsrail'in Finans Bakanı Bezalel Smotrich ile görüşerek Türkiye'nin ticaret yasağından etkilenen sektörlere yardım paketi hazırlanması konusundaki planı gündeme getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin Türkiye Ekonomi İhracat Hükümet İsrail Dünya Gazze Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (2)

sinan çayırcı:

Fatih Erbakan’ın istediği oldu . Süper bir devlet adamı olur kendisinden . Acayip işi biliyor .

14
67
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Türkiye devleti de İsraile mal satanların zararını karşılasın.

3
7
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title