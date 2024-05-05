Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım

Türkiye, İsrail ile ticari ilişkiyi keserken, İsrail'in de bu konudaki yol haritası ve Ankara'ya nasıl yanıt vereceğine dair iddialar ortaya atıldı. Yıllık 7 milyar dolarlık ticaretin ateşkes sağlanmadan devam etmeyeceği belirtilirken İsrail medyasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yol haritası ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ADIMLAR GELİYOR

İsrail medyası, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Dışişleri Bakanlığı ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte İsrail'in Ekonomi Bakanlığı ve vergi dairesinden yetkililerin Türkiye'ye karşı ortak bazı adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığını yazdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ticareti durdurma yönündeki tek taraflı kararına keskin bir yanıt olarak, bakanlıklar arası işbirliğiyle bir dizi önemli ve işlevsel kararın teşvik edilmesine karar verildi" denildi.

Bu kararlar ise şu şekilde sıralandı:

Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi. (Türkiye, Filistin'in ithalatının yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirerek en büyük ithalatçı ülke konumunda). Ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların incelenmesi için uluslararası ekonomik forumlara başvurulması. Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde, İsrail ekonomisine yakın zaman diliminde çeşitli alanlarda ve ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler bankası kurulması. Etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım.

YASAKTAN ETKİLENEN SEKTÖRLERE YARDIM

Öte yandan Katz'ın İsrail'in Finans Bakanı Bezalel Smotrich ile görüşerek Türkiye'nin ticaret yasağından etkilenen sektörlere yardım paketi hazırlanması konusundaki planı gündeme getirdi.