Belen ilçesinde muhtarlara hizmetiçi eğitim verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde hükümet binasında gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde muhtarlara yönelik hizmetiçi eğitim verildi.
Hükümet binasında gerçekleştirilen eğitimde, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.
Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.