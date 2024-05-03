Meksika Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesine (UNAM) bağlı çeşitli fakültelerden öğrenciler "Gazze ile dayanışma kampı" kurdu.

Başkent Meksiko'daki UNAM Rektörlüğü önünde Gazze ile dayanışma kampı kuran öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmenin yanı sıra Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.

ABD'de hali hazırda devam eden eylemlere de destek veren öğrenciler, Kanada ve İngiltere'nin İsrail politikasını kınadı.

Meksika hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesene kadar protestolarına devam edeceklerini belirten öğrenciler, kampa Filistin bayrakları dikti.

Öte yandan Meksiko Koleji tesislerinde toplanan "Filistin'deki Soykırıma Karşı Öğrenciler Örgütü" isimli grup da binaya pankartlar asarak İsrail'e tepki göstermesi için Meksika hükümetine çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sıklıkla protesto eden Meksikalılar, birkaç kez İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.