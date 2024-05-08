Endonezya, Kripto Kontrolü İçin Kripto Varlık Komitesi'ni Kurdu

Endonezya'nın kripto para piyasalarını düzenleyen Bappebti, sektörü daha etkin denetlemek amacıyla Kripto Varlık Komitesi'ni kurdu. Ocak ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle desteklenen bu komite, kripto varlıkların işleyişini güvence altına alacak.

Endonezya Kripto Ekosistemi İçin Stratejik Düzenleme Hamlesi

Endonezya'da kripto para piyasalarının düzenlenmesinden sorumlu olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu yani Bappebti, kripto para birimlerinin denetimini sağlamak amacıyla bir Kripto Varlık Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu yeni komite, kripto varlıkların Endonezya'da emtia olarak sınıflandırılmasının ardından, Ocak ayında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler doğrultusunda kuruldu.

Bappebti başkanı Kasan, 2 Mayıs'ta Jakarta'daki BLK 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, kurulan komitenin kripto endüstrisinin yasal çerçeveler içinde sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Kasan, "Kripto Varlık Komitesi'nin etkinliğinin artırılması, mevcut kripto ekosisteminin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kripto Varlık Komitesi, Bappebti'nin yanı sıra çeşitli hükümet bakanlıkları, kripto borsaları, takas merkezleri, dernekler, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan geniş bir temsilci grubunu içeriyor. Komitenin görevleri arasında, sektörel raporların analizi, kripto varlık risk değerlendirmeleri yapılması, merkezi veri tabanı yönetimi ve kripto varlıkların işlem listelerine alınıp çıkarılması konusunda önerilerde bulunmak bulunuyor. Son olarak bu adımlarla Endonezya'nın kripto para piyasası daha düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.