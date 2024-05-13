Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Karşıtı Protestolar Sürüyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar sürüyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler bu gece de devam etti.

Parlamento binası önünde gece yarısına doğru toplanan göstericiler, yasa karşıtı sloganlar attı.

Ellerinde, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler hükümeti parlamentodan tasarıyı çekmeye yönelik çağrılarını yineledi.

Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için pazartesi hukuk komitesinin düzenleneceğini bildirdi.

Yasayı destekleyen milletvekillilerin Parlamento binasına girmelerini engellemek için sabaha kadar burada kalmaya karar verdiklerini bildiren göstericiler, bugün düzenledikleri gösteriye, "Gürcistan için geceyi geçirelim" adını verdi.

Hükümet, tartışmalı "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu tasarıyı yasalaştırmakta kararlı

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de yasa tasarısının onaylama süreci ile ilgili akşam saatlerinde konuşma yapmıştı.

Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etmişti.

Başbakan Kobakhidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurmuştu.

Konuşmasında ayrıca, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobakhidze, bazı göstericilerin pazartesi ve salı günlerinde şiddet eylemleri planladığını kaydetmişti.

Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobakhidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili: "Yasayı veto edeceğim"

Kobakhidze'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişviliise, yasa tasarısına karşı olduğunu yinelemişti.

Yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Gürcistan'da gösteriler yaklaşık bir aydır sürüyor

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Yasa tasarısı iki onaydan geçti

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Gürcistan'da iktidar partisi Parlamentoda, Cumhurbaşkanının kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.

Geçen yıl da gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.