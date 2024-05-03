Macaristan ve Çin Arasındaki İşbirliği Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi

BUDAPEŞTE, 3 Mayıs 2024 (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin ile Macaristan arasındaki işbirliğine odaklanan bir konferansta pek çok başarıya imza atıldı.

Perşembe günü gerçekleştirilen konferans, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin rehberliğinde, Xinhua Haber Ajansı ile Macaristan'ın ATV Medya Grubu tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Etkinliğe, aralarında hükümet yetkilileri, ticaret odaları ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra her iki ülkeden önemli medya ve düşünce kuruluşlarının başkanlarının da yer aldığı yaklaşık 200 kişi katıldı.