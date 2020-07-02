Başakşehir'de fabrika yangını
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Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Başakşehir'de fabrika yangını
02.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:04

Başakşehir'deki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, konveyör bant ve kayış üretimi yapan 2 bin 500 metrekarelik 2 katlı fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki plastik ham maddenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin yardımıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Başakşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise 05.13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan fabrikaya itfaiye, 112 ve polis sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; 32 araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fabrika'da çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: AA

Manşet

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