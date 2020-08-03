Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'da zeytinlik ve incirlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
03.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:58

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının olduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 helikopter, 1 uçak ve 16 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.

Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı da kentin 17 ilçesinden destek alarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Havanın kararmasıyla yangına müdahale sadece karadan devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Zeytin ağaçları yanan 75 yaşındaki Zeliha Yıldız, AA muhabirine çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben bu ağaçlara çok emek verdim. 50 senelik emeklerim gitti. Mahvoldum, yandım." dedi.

Yangın, bölgenin önemli geçim kaynaklarından incir ve zeytin ağaçlarının yer aldığı yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili oluyor.

Kaynak: AA

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