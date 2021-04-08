Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın "arşiv" görüntüsü
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın "arşiv" görüntüsü

Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın 'arşiv' görüntüsü
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın 'arşiv' görüntüsü
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın 'arşiv' görüntüsü
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Boynukalın'ın 'arşiv' görüntüsü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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