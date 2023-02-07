İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDEN UÇAKLA GETİRİLEN YARALILAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE NAKLEDİLDİ Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremin ardından yaralanan vatandaşlar tedavi için İstanbul'a getirilmeye devam ediyor. KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremin ardından yaralanan vatandaşlar tedavi için İstanbul'a getirilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla İstanbul'a getirilen yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor. Depremde enkaz altından çıkarılan yaralılar tedavi için İstanbul'a getirilmeye devam ediyor. Deprem bölgesinden aldığı yaralılarla Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, saat 03.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ -Ambulansların havalimanından çıkışı -Ambulansların hastaneye girişi -Yaralıların ambulanstan indirilmesi -Genel ve detay görüntüler Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmara Üniversitesi Kahramanmaraş İstanbul Deprem Güncel Haberler

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