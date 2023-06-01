Kartal Belediyesi'nden Kreşli Çocuklar İçin 'Bilim Şenliği'

Kartal Belediyesi, 6 yaş grubu kreş öğrencilerinin merak duygusunu geliştirmek ve bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla, Maltepe ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 'Bilim Şenliği' düzenledi.

Kartal Belediyesi, 6 yaş grubu kreş öğrencilerinin merak duygusunu geliştirmek ve bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla, Maltepe ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 'Bilim Şenliği' düzenledi.

Maltepe Üniversitesi kampüsünde Bilim Şenliği başlığıyla düzenlenen etkinliklere, çok sayıda öğretmen ve Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenci katıldı. Etkinlerde, öğretmenler kreşli öğrenciler ile beraber; gökkuşağı, ebru sanatı, dev balon ve erozyon adında yaratıcı deneyler yaptı.