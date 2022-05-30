Tekstil ve moda tasarım öğrencilerinden defile - Haberler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Ana Bilim Dalı Resim-İş Eğitimi Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat Atölyesi öğrencileri sene sonu defilesi düzenledi.

Gelenekselleşen sene sonu sergisinde her sene yapılandan daha farklı bir işe imza atan üniversite öğrencileri, Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat Atölyesi Öğretim Görevlisi Zeynep Öztürk'ün desteği ve yönetimiyle fakülte tarihine geçecek bir defile düzenlediler. Üniversite koridorunu podyuma çeviren gençler, öğrenci kimliklerini bir yana bırakarak sene sonuna özel olarak tasarladıkları çalışmaları, tasarımcı kimlikleri ile izleyenlerin beğenisine sundular.

Defilede Tekstil ve Moda Tasarım Ana Sanat Atölyesi 2.sınıf öğrencileri "Sanat Akımları ve Kadın" temasıyla izleyenleri geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkarırken 3.sınıf öğrencileri, "Fobiler" temasıyla izleyenleri korkularıyla yüzleştirdi. Öğrencilerin emek ve özveri ile tasarladıkları çalışmalar yine kendilerinin kaleme aldıkları manifestolar eşliğinde sunuldu. Finalde alkışlar eşliğinde modelleri ile beraber sahneye çıkan genç tasarımcılar, gelecekte güzel işlere imza atacaklarının da sinyalini verdiler.

Genç tasarımcılar Ali Ece, Busenur Arslan, Ece Eylem Yıldırım, Elçin Atmacaoğlu, Elif Kutlu, Emre Gökmen, Erkin Ürken, Esma Uçar, Esra Karip, Furkan Türker, Gizem Özdemir, İrem Mürselay, İzel Albayrak, Sena Arslan, Tuğba Ömrüuzun ve Zelal Filizay seçtikleri temalara özel hazırladıkları çalışmalar ile herkesten tam not aldılar. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Magazin