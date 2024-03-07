MÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

MÜ İlahiyat Fakültesi Camisi avlusunda toplanarak "Bebek katili İsrail" ve "İsrail ancak güçten anlar" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Umut Şahin, İsrail'in, yıllardır abluka altında olan Gazze'de 155 gündür dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte binlerce insanın hayatını kaybettiğini, on binlerce insanın da yaralandığını belirten Şahin, Gazzelilerin bir yudum su ve bir lokma ekmek bulamaz hale geldiğini kaydetti.

Şahin, "Afganistan'ı ve Irak'ı kan gölüne çeviren, Suriye'yi yerle bir eden ve Gazze'de binlerce insanın ölmesinin müsebbibi olan ABD, şimdi de insan hakları naraları atarak Gazze'ye yardım ettiğini söylüyor. Amerika ve işbirlikçilerinin bu göz boyamalarına itibar etmiyoruz." dedi.

Mısır'da, 8 Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticisinin idam cezasına çarptırılmasına ilişkin de Şahin, "İstediğin kadar uğraş, ister Refah Sınır Kapısı'nı kapat, istersen İhvan üyelerini idam etme kararı al. İhvan Mısır'a Yusuf olacak, o Yusuflar Gazze'yi kaderine terk etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.