MALEZYA KRALI'NA FAHRİ DOKTORA DİPLOMASI VERİLDİ

MALEZYA Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde Düzenlenen 'Fahri Doktora Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Son aylarda Malezya ve Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretler dikkatinizi çekmiştir. Yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmalar ilişkilerin genişlemesine neden olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fahri Doktora' unvanınızı tebrik dileklerini iletiyorum dedi. Malezya Kralı ise Türkiye'yi ziyarete geldim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 'Fahri Doktora' ünvanının önemi benim için büyük. Teşekkür ederim diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde düzenlenen takdim törenine Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt katıldı. Tören 17.00'de başladı. Malezya Kralı'na Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 'Fahri Doktora Diploması' verildi. Törende konuşan Fuat Oktay, Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

MALEZYA BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE MÜSTESNA BİR YERE SAHİP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malezya Kralı Sayın Sultan Abdullah'a takdim edilecek 'Fahri Doktora' unvanı vesilesiyle Marmara Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de aslında ilk defa kampüse girmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı unvanın Türkiye ile Malezya arasında köklü, derin ve çok boyutlu ilişkilere yeni boyutlar kazandırmasını temenni ediyorum. Malezya, İslam ülkeleri ve Güneydoğu Asya toplumları arasında bizler için çok özel ve müstesna bir yere sahip. Malezya ile tarihten gelen dostluk ilişkilerimiz her geçen gün daha çok güçlenmektedir. İşbirliğimizin kapsamlı stratejik ortaklığa çıkarılması Güneydoğu Asya ülkeleriyle bağlantılarımız açısından da bir ilk. Son aylarda Malezya ve Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretler dikkatinizi çekmiştir. Yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmalar ilişkilerin genişlemesine neden olmuştur. Türkiye-Türkiye Bursları kapsamında 300'e yakın Malezyalı öğrencilerin Türkiye'den yükseköğretim almasını sağladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fahri Doktora' unvanınızı tebrik dileklerini iletiyorum diye konuştu.

ÖNEMİ BENİM İÇİN BÜYÜK

MALEZYA Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ise Türkçe konuşarak, Türkiye'yi ziyarete geldim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 'Fahri Doktora' unvanının önemi benim için büyük. Teşekkür ederim dedi.