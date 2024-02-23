Survivor All Star 2024 sezonu, izleyicileri şaşırtan bir sürprizle çalkalanıyor! Survivor Merve hamile mi iddiası gündeme oturdu. Peki, Survivor Merve hamile mi, Merve Survivor'dan ayrılacak mı?

SURVİVOR MERVE HAMİLE Mİ?

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Survivor Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve 2 hafta sonra adaya veda edeceği iddia edildi. İddialar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, Annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek Kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır.