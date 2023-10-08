SPOR 5'inci MarmaRUN Koşusu yapıldıMetin ARSLANCANİSTANBUL, (DHA) - Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Beykoz Belediyesi iş birliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen MarmaRUN koşusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Boğaz'da Koşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirildi.

SPOR 5'inci MarmaRUN Koşusu yapıldı

Metin ARSLANCANİSTANBUL, (DHA) - Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Beykoz Belediyesi iş birliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen MarmaRUN koşusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Boğaz'da Koşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayarak sahil boyunca devam eden ve Çubuklu İskelesi'nden dönülerek tekrar kasrın önünde sona eren koşu, 18 yaşından büyük herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

5'inci MarmaRUN Koşusu'nda 10 K erkekler genel klasmanda İrem Can Ayaz, kadınlar genel klasmanda ise Ezgi Kesgin Hacca birinci oldu. 10 K erkek öğrenci kategorisinde Mikail Al, kadın öğrenci kategorisinde ise Büşra Kaya ilk sırayı aldı.

5 K erkeklerde genel klasmanda Aykut Kayan, kadınlar genel klasmanda ise Ayşegül Canik birinciliği elde etti. 5 K erkek öğrenci kategorisinde Emirhan Birinci, kadın öğrenci kategorisinde ise Umahan Şahin birinci oldu.

Boğazın eşsiz atmosferinde koşulan 10 K ve 5 K mesafeli koşularda çok sayıda sporsever bir araya geldi. Küçüksu Çayırı'nda yapılan ödül töreninde dereceye giren farklı kategorilerde 108 kişiye ödülleri takdim edildi.