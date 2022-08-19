Malezya Kralı'na 'Fahri Doktora Diploması' verildi

MALEZYA Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a 'Fahri Doktora Diploması' verildi. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde Düzenlenen 'Fahri Doktora Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son aylarda Malezya ve Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretler dikkatinizi çekmiştir. Yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmalar ilişkilerin genişlemesine neden olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fahri Doktora' unvanınızı tebrik dileklerini iletiyorum" dedi. Malezya Kralı ise "Türkiye'yi ziyarete geldim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 'Fahri Doktora' ünvanının önemi benim için büyük. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde düzenlenen takdim törenine Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt katıldı. Tören 17.00'de başladı. Malezya Kralı'na Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 'Fahri Doktora Diploması' verildi. Törende konuşan Fuat Oktay, Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

MALEZYA Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ise Türkçe konuşarak, "Türkiye'yi ziyarete geldim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi 'Fahri Doktora' unvanının önemi benim için büyük. Teşekkür ederim" dedi.