Çin'in Bütüncül Kalkınma Modeli Diğer Ülkeler İçin Örnek Olabilir

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin'in toplumun yararını her zaman ön planda tutan bütüncül kalkınmasına övgüde bulunarak bu yaklaşımın diğer gelişmekte olan ülkeler için model oluşturduğunu söyledi.

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Aralık 2023

1. Çin'den çeşitli görüntüler

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin'in toplumun yararını her zaman ön planda tutan bütüncül kalkınmasına övgüde bulunarak bu yaklaşımın diğer gelişmekte olan ülkeler için model oluşturduğunu söyledi.

"Çin, çevreyle, doğayla, kültürle, tarihsel dokuyla barışık bir gelişme modelinin, bir bütüncül kalkınma modelinin başarısını ortaya koyuyor. Bütün bu sanayi hamlelerinin arkasında elbette çok önemli teknolojik çabalar, teknolojik gayretler, laboratuvarlar, Ar-Ge faaliyetleri ve patentler var. Bu yüzden Çin'in buradaki başarısı, bütün bunları eşgüdüm içinde planlı, programlı, bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve çıktılarının da toplumun geniş kesimleri lehine kullanması için seferber olmasında yatıyor.

Bu bağlamda Çin'in bu başarısı gelişmekte olan ülkelere, daha eski ifadesiyle az gelişmiş, geri kalmış ülkelere, son yıllarda kullandığımız ifadeyle Küresel Güney ülkelerine çok güçlü bir alternatif model sunması açısından da önemli diye düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)