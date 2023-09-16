Çin, İnsan Haklarını Korumak İçin Dev Adımlar Atıyor

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin'in bütüncül bir yaklaşım benimseyerek insan haklarının korunmasına yönelik dev adımlar attığını söyledi. Doster, insan haklarının güçlü bir zemin bulabilmesi için ülkelerin kendi gelişimiyle paralel olarak bu kavramı içselleştirmesi gerektiğini belirtti.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin'in bütüncül bir yaklaşım benimseyerek insan haklarının korunmasına yönelik dev adımlar attığını söyledi.

"Çin'de olduğu gibi eğer bir ülke insan haklarını, kendi gayretiyle, kendi emeğiyle, kendi gelişimiyle, sanayileşmesiyle, ilerlemesiyle ve kalkınmasıyla paralel olarak, kendisi hak ettiği için hayata geçirirse ve insan hakları kavramını böylesi bir yol haritası çizerek içselleştirirse orada insan hakları güçlü bir zemin bulabilir."

"Aksi halde bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda varsıl-yoksul uçurumu derinleşiyor, zengin-fakir arasındaki uçurum katlanılmaz boyutlarda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)