ARNAVUTKÖY'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KASK KAMERASINDA Arnavutköy'de virajı alamayan motosikletli kaza yaptı.

Arnavutköy 'de virajı alamayan motosikletli kaza yaptı. O anlar arkadan gelen başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Grup halinde sürüş yapan motosikletliler Karaburun Sahiline doğru ilerlerken keskin virajların olduğu yolda bir motosiklet sürücüsü virajı alamayıp savrularak düştü. Kaza anı arkadan gelen arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Yerde kalan motosikletlinin yanına koşan arkadaşları ona yardım etti. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA