Apple'a, Hedefi Tutmayan Taş!
Qualcomm, iPhone X'in tanıtılmasından birkaç saat önce yayınladığı mesajla Apple'a sağlam bir taş atmak istedi.
iPhone 8 veya iPhone X'in Qualcomm'un işlemcilerini kullanmayacağı zaten, neredeyse kesindi. Bir süredir Apple ile hukuki savaş içinde olan Qualcomm, tanıtım gününde Apple'a büyük bir taş atmayı tercih etti.
Qualcomm'un Teknik Pazarlama Direktörü Francisco Cheng, Qualcomm'un ortaya çıkardığı ve Apple'da olmayan 20 akıllı telefon özelliğini sıraladı. Cheng Apple'ın ismini anmasa da zamanlaması, Apple'ı hedef aldığını açıkça gösteriyor.
Qualcomm'un listesinde hızlı şarj, OLED ekran, su geçirmez dokunmatik ekran, 4K ekran gibi özellikler sıralanıyordu. Ancak hemen ardından gerçekleşen tanıtımda, iPhone X'in bu özelliklerin çoğuna sahip olduğunu gördük.
Qualcomm, iris tarama ve yüz algılama özellikleri için de kendini övüyor. Buna karşın Apple'ın iPhone X'e üç boyutlu yüz tarama teknolojisi eklemesi kimseye sürpriz olmadı. Galaxy Note 8'deki yüz taramanın sorunsuz olmadığını da söylemek gerek.
Parmak izi tarayıcısının ekranın altına girdiğini henüz görmesek de, Qualcomm bunu da listesine dahil etmiş. Bu gelecekte ciddi bir avantaj olabilir, ancak şu an için bir dilekten fazlası değil.
Qualcomm'un birçok önemli teknoloji geliştirip bizlere sunduğu doğru, ancak bu listenin yüzde 100 doğru olduğu söylenemez. Sıralanan HDR gibi özelliklerin tek bir cihazda toplanmak yerine, farklı cihazlara serpiştirilmiş olması, kimseye tam bir fayda sunmuyor.