AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "15 Temmuz ruhu ilelebet var olmaya devam edecektir"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önünde program düzenlendi. Programın başında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde 7'den 70'e herkesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini, üniformalı teröristlerin saldırılarına geçit vermediğini anlattı.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere sağlıklı, uzun ömürler dileyen Yıldırım, "İnsanlar ölüm tehdidini bile bile neden meydanlara inerler? Bu imanla inançla olur. Eğer istiklal ve istikbale inanıyorsak, sizin seçtiğiniz Başbakanı, Cumhurbaşkanını teröristlerin, alçakların aşağıya indiremeyeceğine inanıyorsak 7'den 70'e gözümüzü kırpmadan meydanlara ineriz. 15 Temmuz kalkışmasını diğer darbe girişimlerinden ayıran gerçek budur." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke yönetimi vesayet odaklarına geçit vermemiştir"

Yıldırım, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kez darbe yaşandığına işaret ederek, "Türkiye, 60'ta da darbe görmüştür, 71'de de darbe görmüştür, 80'de de darbe görmüştür, 97'de de darbe tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır, 27 Nisan'da da aynısını yaşamıştır ama 2003'ten itibaren liderimiz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke yönetimi vesayet odaklarına hiçbir zaman geçit vermemiştir." dedi.

Binali Yıldırım, millet birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece içeride ve dışarıdaki hiçbir gücün Türkiye'ye zarar veremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bundan böyle de evlatlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Dosta karşı daha dost, düşmana karşı da amansız bir şekilde ülkemizi, milletimizi korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu aziz milleti, bu ve buna benzer alçakça girişimlere maruz bırakmasın. Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir. O yüzden herkes aklını başına alsın. Çılgınlığın mevzuatı yoktur. Çılgınlık yapmaya kalkan olursa bedelinin çok ağır olacağı aşikardır."

"Bu ülke üzerine plan kuranların planları hiçbir zaman tutmayacaktır"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin yaşanmamasını dileyerek, bunun yolunun da milletin birlik ve beraberliğinin devam ettirilmesi olduğunu vurguladı.

Ülke uğruna can veren şehitleri rahmetle anan, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Yılmaz, "Bundan yaklaşık 100 yıl önce Çanakkale'de nasıl 'Çanakkale geçilmez' dediysek, ondan hemen hemen bir asır sonra bu sefer 'Türkiye geçilmez' dedik. Nasıl başardık? Aynı Çanakkale'deki ruhu, milli birlik ve beraberlik ruhunu bugüne taşıyarak. Bundan hiç şüpheniz olmasın, bu ruh yaşadığı sürece, birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece bu ülke üzerine plan kuranların planları hiçbir zaman tutmayacaktır." dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletin, kendi hak ve hukukuna, evlatlarının geleceğine sahip çıktığını ifade ederek, "Bu aziz millete ne kadar teşekkür etsek azdır. Cenabı Allah bu milletin birliğini, dirliğini daim eylesin, ebediyen hür yaşaması için bu millete Kuvayımilliye ruhunu daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin öneminin gelecek yıllarda daha da iyi şekilde anlaşılacağını kaydetti.

Altınok, şehitleri rahmet ve minnetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

Programda Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şehit ailelerine Türk bayrağı hediye edildi.

Programa milletvekilleri, şehitlerin yakınları, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul