Üye Girişi
Haberler

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı Açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Tuzla'da kullandı.

Eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla'da kendi adını taşıyan ilkokula gelen Yıldırım, oy kullanacağı "1028" numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Yıldırım, kabine geçip oyunu kullandı.

Yıldırım ve eşi "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, zarflarını sandığa attı.

Yıldırım çiftine oy kullanırken torunları Sena (18), Ali (12), Erhan (6) ve Bahadır Yıldırım (5) da eşlik etti.

Sena Yıldırım ise ilk defa oyunu kullandı.

"İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah"

Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin her tarafında Mahalli İdareler Seçimi yapıldığını söyledi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyeleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri velhasıl yerel yönetimlerin bütün görevlileri gelecek 5 yıl için seçiliyor. Biz de vatandaşlık görevimizi burada, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yerine getirdik, oyumuzu kullandık. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Binali Yıldırım İstanbul Tuzla Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Bitlis Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bitlis'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bingöl Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bingöl'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? 2024 Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası var mı? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi? SANDIKLAR KAÇTA KAPANIYOR? 31 Mart oy kullanma ne zaman bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı mı? Erdoğan oyunu nerede kullandı, ne dedi? Özgür Özel oyunu kullandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu nerede kullandı? Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı? Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi? OY SAYIMI BAŞLADI MI? Oylar ne zaman açılacak? Sandıklar saat kaçta kapanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu? Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title