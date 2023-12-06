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Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası için sporcularla buluştu

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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası için üniversitede bulunan sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası için üniversitede bulunan sporcular ile akşam yemeğinde buluştu.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası kapsamında üniversitede bulunan sporcuları EBYÜ Yemekhanesinde akşam yemeğinde ağırlayarak moral verdi. Yemeğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Uğurtürk, TÜSF Temsilcisi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Spor İl Temsilcisi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Terzioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Göç İdarisi Müdürü Kasım Kağan Özlok, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, turnuvada yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi sporcuları ve görev alan akademik personel de katıldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bu turnuvanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, sporculara turnuvada başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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