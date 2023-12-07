Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nun düzenlediği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın sona ermesinin ardından ödül töreni düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel ve TÜSF Temsilcisi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Bölgesel Ligler Futbol Turnuvasında birinci Gümüşhane Üniversitesi olurken, ikinciliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, üçüncülüğü de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi aldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, takım ve futbolculara, kupa ve madalyalarını takdim etti. Rektör Levent, turnuvada derece yapan sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi. - ERZİNCAN