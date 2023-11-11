Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Programda, Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ve şan-piyano resitali gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 85'inci ölüm yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir program düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salonda düzenlenen Atatürk'ü anma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü hocalarından Dr. Öğretim Üyesi Saadet Kösreli Karadağ ve Dr. Öğretim Üyesi Kerim Baki Kalan tarafından şan-piyano resitali yapıldı.

Resitalin ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, tarafından Dr. Öğretim Üyesi Saadet Kösreli Karadağ ve Dr. Öğretim Üyesi Kerim Baki Kalan'a teşekkür belgeleri takdim edildi. - ERZİNCAN