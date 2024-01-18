Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Levent, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" fotoğrafını seçen Levent, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karesini oyladı.

Levent, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" adlı eserini seçti.

"Anadolu Ajansının böyle bir hizmeti inanılmaz güzel"

Oylamanın ardından Levent, "Yılın Kareleri" arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, "Sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden çekilen fotoğrafları tek tek değerlendirdim. Seçmekte gerçekten çok zorlandım. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı. Anadolu Ajansının böyle bir hizmeti inanılmaz güzel. Bizlerin görmesi mümkün olmayan fotoğraf karelerini bizlere göstermeleri çok güzel bir imkan. Emeklerinden dolayı Anadolu Ajansı çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.