Üye Girişi
Haberler

Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı İstikrarı Sağlamak İçin Çalışıyor

Güncelleme:

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, eğitim ve ahlakın önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı'nın ülkede ve bölgede istikrarı sağlamak için çalıştığını söyledi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı'mız bütün ekibiyle hem ülkemizde istikrarı, güveni kalıcı olarak sürdürmek hem de bölgede istikrarı sağlamak için var gücüyle çalışıyor." dedi.

Yıldırım, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Ceylan Gülibrahimoğlu Kızılay Anaokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, eğitim ve ahlakın önemine dikkati çekti.

Okul öncesi eğitimin kendilerinin çocukluk döneminde olmadığını aktaran Yıldırım, "Okul öncesi 3-5 yaş dönemi öğrencilerin kişisel davranış özelliklerinin ortaya çıktığı yaşlar. Türkiye 4-5 yaşta yüzde 95-99 civarında okul öncesi okullaşma oranına erişmiş bulunmakta. Bakanlığımız şu anda 3-4 yaş üzerinde daha yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah bunu da başaracağız. Eğitime yapılan yatırım en değerli ve kalıcı yatırımdır." diye konuştu.

Yıldırım, 22 yılda gittikleri her seçimde vatandaşların kendilerine güvendiğini ve desteğini arttırarak devam ettirdiğini söyledi.

Dünyanın büyük sıkıntı içinden geçtiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bölgemiz de bu sıkıntıların merkezinde. Güneyimizde, kuzeyimizde savaş var. Bu savaşlar göç akımı, kriz ve bölgenin istikrarsızlaştırılması demek. Masum insanların büyük bedel ödemesi demek. Bu şartlar altında ülkemizi dimdik ayakta tutmak, terör belasını ülkemizden ve milletimizden uzak tutmak çok da kolay bir iş değil. Cumhurbaşkanı'mız bütün ekibiyle hem ülkemizde istikrarı, güveni kalıcı olarak sürdürmek hem de bölgede istikrarı sağlamak için var gücüyle çalışıyor."

Diğer konuşmacılar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de çocukların erken yaşta eğitime başlamalarının motor fonksiyonları açısından önemli olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, anaokulun bağışçısına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve bağışçı Ceylan Gülibrahimoğlu'nun da konuşma yaptığı törene, milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile diğer protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın okuduğu duanın ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Yıldırım ve Vali Köşger, beraberindekilerle okulu gezdi, sohbet ettikleri öğrencilere hediyeler verdi.

Sanatçı Emel Müftüoğlu, anaokulu öğrencilerine "Mini mini bir kuş" şarkısını söyledi. Yıldırım ve beraberindekiler de sanatçıya tempo tuttu.

Daha sonra Yüreğir Belediyesini ziyaret eden Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Binali Yıldırım Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli? Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? CANLI İZLE! 23 Şubat 2024 kura çekimi | UEFA Avrupa Konferans ligi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri BELLİ OLDU DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir? Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir? DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir? Alinur Aktaş kimdir ? AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli? Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title